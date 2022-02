Sono 7.000 i controlli in VdA nell’ultima settimana, una denuncia per violazione della quarantena

C'è una denuncia per violazione della quarantena tra i 7.267 i controlli effettuati nell'ultima settimana, tra il 21 e il 27 febbraio in Valle d'Aosta dalle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle normative anti covid.



Dal report settimanale si apprende che le persone controllate sono state 6.953, di queste, oltre alla denuncia per violazione dell'isolamento obbligatorio, quattro sono state multate perché non possedevano il green pass o il green pass rafforzato dove richiesto.



I controlli su attività commerciali, bar e ristoranti sono stati in tutto 314: quattro esercenti sono stati multati perché non rispettavano correttamente la normativa anti contagio mentre non si registrano nuove chiusure provvisorie.