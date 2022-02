Fuoristrada slitta sul ghiaccio e precipita per 200 metri a Champorcher

Un fuoristrada, un Land Rover Defender, è precipitato in un canalone per oltre 200 metri dopo essere scivolato sul ghiaccio: è successo sulla strada che porta al rifugio Dondena nel Comune di Champorcher, i due passeggeri sono riusciti a buttarsi fuori dal veicolo ed hanno allertato i soccorsi mentre il cane che era con loro è morto nell'incidente.



Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso che ha trasportato i due passeggeri a valle, i vigili del fuoco professionisti di Aosta col gruppo taglio e la squadra Saf, i vigili del fuoco volontari di Champorcher e il corpo forestale valdostano; la vettura è stata messa in sicurezza.