ALLA PARROCCHIA DI SANT’ORSO DI AOSTA CENTRO RACCOLTA GENERI PRIMA NECESSITA PER UCRAINA

Servono con urgenza: Cibo, scatolame, torce e batterie, sacchi a pelo, materiale di primo soccorso, materassini da campeggio, calze, zaine scarponcini e quanto altro non deperisce. E' l'elenco del materaile che si può conferire al cenro raccolta promosso dalla parrocchi di sant'Orso ad Aosta. Per maggiori informazion i ricolgersi al parroco don Aldo Armellin. E' bene sapere che il vice parroco è ucraino.

Ciò che serve è cibo a lunga conservazione, non in vasetti di vetro (pasta, riso, scatolette di tonno, legumi, latte, biscotti, frutta secca), medicinali generici (antinfiammatori, antipiretici e antidolorifici) e prodotti per il corpo.

E' opportuno confezionare e compattare tutto il materiale in scatole di cartone o sacchetti resistenti, nonché di apporre un’etichetta specificando il contenuto.