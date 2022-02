LA PROTEZIONE CIVILE COMPIE 30 ANNI

“24 febbraio 1992: trenta anni fa, oggi, nasceva il Servizio nazionale della protezione civile, un sistema che impegna quotidianamente le migliori energie del Paese con il mandato di tutelare la vita, l’ambiente e le comunità dai rischi naturali e da quelli provocati da attività umana.

In queste ore in cui tutti noi, cittadini europei e non solo, guardiamo con sgomento e preoccupazione al conflitto in Ucraina, voglio però ringraziare tutti coloro che hanno voluto celebrare con noi questa ricorrenza: è emozionante l’orgoglio e il senso di appartenenza che traspare dai messaggi di tutti coloro – Istituzioni, Corpi dello Stato, enti scientifici, volontariato, società civile e cittadini – che si riconoscono in questa funzione essenziale di tutela, attraverso la previsione e riduzione del rischio, la gestione dell’emergenza e il suo superamento.

In particolare, mi preme ringraziare il Capo dello Stato che, anche in questa giornata difficile, ha voluto rivolgere un messaggio a tutte le donne e gli uomini della Protezione Civile ‘punto di riferimento per i cittadini’, e al Servizio nazionale tutto, indicandolo ‘tra le eccellenze del nostro Paese’. Parole che ci onorano e ci spronano a fare sempre meglio.

È un onore per me trovarmi a dirigere il Dipartimento in questa ricorrenza, e poter estendere a tutto il Servizio nazionale la gratitudine e il riconoscimento per l’impegno quotidianamente messo in campo con generosità, professionalità e dedizione”.