Una grande vetta per un grande panorama

L'invito

più spettacolare alla Punta dei Camosci per la sua via normale, è quello da Nord, e più precisamente dal Neufenpass nella limitrofa Confederazione Elvetica. È da questo versante infatti che questa possente vetta di 3000 metri offre i panorami più spettacolari costituiti dagli orizzonti selvaggi dell’alta Val Formazza e dagli ameni abitati walser del fondovalle Vallesano. Montagna superba che si sale senza particolari difficoltà ma chiede però assenza di vertigini e piede fermo sul traverso sotto la vetta.

L’itinerario

La nota storica

Camminare in questi ambienti seppur fatti di montagne aspre e severe si fa sempre il conto con la pesante presenza dell’uomo. Dai primi del Novecento era in questi luoghi che si varcava il futuro, quello della “comodità” della corrente elettrica prodotta dalla forza dirompente, ma ingegneristicamente addomesticata, dell’acqua. La Val Formazza è ricca di questi bacini che ne hanno cambiato il volto addolcendolo, se vogliamo, con invasi dal color turchese. Grandi uomini come l’ingegner Conti e l’architetto Portaluppi fondatore di imprese di trasformazione il primo e costruttore di centrali il secondo, grandi aziende come la Edison prima e l’ENEL poi, si sono avvicendate senza troppi scrupoli tra questi monti coi loro progetti faraonici fatti di dighe, di muraglie e di condotte forzate dall’impatto ambientale discutibile e che paradossalmente devono oggi fare i conti con la nuova frontiera della produzione di energia elettrica: proprio nei pressi della diga del Griessee in territorio elvetico sono state elevate 4 pale eoliche alte fino a 131 metri nell’ottica di realizzazione del piano federale “Strategia Energetica 2050” e realizzato da SwissWinds che orgogliosamente si vanta di gestire il parco eolico più alto d’Europa. “Parchi” è l’eufemismo con cui chiamano questi mostri artificiali estranei ad un territorio che resterà ferito per sempre. C’è da chiedersi se è davvero questo il prezzo che dobbiamo pagare per accendere la luce di casa con un semplice click dell’interruttore.