Oltre 6.300 controlli in Valle d'Aosta, sono otto le multe in una settimana

Nell'ultima settimana, dal 14 al 20 febbraio, in Valle d'Aosta le forze dell'ordine hanno fatto oltre 6.300 controlli sulle persone e su negozi ed esercizi pubblici per verificare il rispetto delle normative anti-Covid.



I controlli sulle persone per il green pass, l'utilizzo corretto delle mascherine al chiuso e l'eventuale violazione dell'isolamento obbligatorio per i positivi sono stati 6.027: quattro persone sono state multate perché senza green pass, una perché non utilizzava la mascherina dove obbligatoria.



I controlli sulle attività commerciali, bar e ristoranti sono stati in tutto 361: oltre alla chiusura provvisoria per tre giorni del Pinter Bar di Gressoney-Saint-Jean da parte della polizia sono stati multati altri due titolari di attività per aver consentito l'accesso a clienti sprovvisti della certificazione verde rafforzata.