Ana VdA protagonista nella Protezione civile

Si è aperta con un convinto e sentito ringraziamento del Vicepresidente Albert Joseph Betemps a tutti i volontari l' Assemblea dell'Unità di Protezione Civile dell'Ana riunitasi sabato scorso a Saint-Christophe.

"Un doveroso grazie - ha sottolineato Betemps - a tutti i Volontari che hanno operato in questi due anni di pandemia dedicando tempo ed energie al sistema Valle d’Aosta l’Associazione Nazionale Alpini Sezione Valdostana e che hanno operato con la Protezione Civile e i suoi Gruppi che hanno lavorato duramente su tutto il territorio regionale".

Dopodiché la parola è passata al neo coordinatore PCANA Paolo Vagheggi che ha relazionato all’assemblea le attività svolte nell’anno passato che ha ricordato come il Consiglio Direttivo Sezionale riunitosi il 18 gennaio 2022 ha deliberato la nomina dell’Alpino Paolo VAGHEGGI quale Coordinatore dell’Unità di Protezione Civile della Sezione Valdostana per organizzare, addestrare, standardizzare e guidare nelle emergenze le Squadre sezionali, seguendo le direttive del loro Presidente e del Consiglio direttivo sezionale (CDS) in sostituzione dell’Alpino Luigi BOZZETTI al quale va il ringraziamento per il suo impegno e professionalità encomiabile dimostrata durante l’emergenza COVID19. Inoltre in qualità di Coordinatore Sezionale Vagheggi ha ricevuto la delega di Vice Coordinatore di 1° Raggruppamento.

A completare il gruppo di lavoro è stato nominato l’Alpino Giovanni CHEILLON in qualità di Vice Coordinatore con delega alla gestione della TLC della PCANA.

Confermati l’Alpino Oscar STOPPA in qualità di Segretario Sezionale coadiuvato dalla Segretaria Erica MOTTA con delega alla gestione dei programmi di gestione dei Volontari.

È stato formato il Comitato Tecnico – Squadre Specialistiche (come disposto dal Regolamento della PCANA – così composta:

AIB: DHERIN PATRIZIO; ALP: AMADINI GIANNI; TLC: CHEILLON GIOVANNI; UCS: CHIATTONE BORDON MAURO; INFO: MOTTA ERICA – STOPPA OSCAR; AUTOMEZZI: LAURENZIO DAVID; REFERENTE MAGAZZINO: JACQUEMOD RAMIRO.

Dopo due anni esatti dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Valle d’Aosta, l’Unità di Protezione Civile conta 1765 giornate/uomo di attività a servizio della Struttura Regionale della Protezione Civile della Valle d’Aosta e dell’ANA.

Una piccola componente di Volontari hanno svolto un servizio presso la struttura la città di Milano. Durante l’estate siamo intervenuti a supporto dell’AUSL Valle d’Aosta presso il DRIVE-IN alla Pepiniere per la gestione e controllo dei flussi delle autovetture fino al 31 dicembre 2021.

Con il 15 febbraio 2022 è terminata l’esigenza di supporto all’AUSL nella gestione dei flussi degli autoveicoli iniziata a metà gennaio 2022 presso il DRIVE-IN Tamponi.

A gennaio è ripresa l’attività di sostegno alla popolazione con la consegna dei pacchi viveri che impegnano 4 Volontari convenzionati con la Struttura regionale una volta al mese.