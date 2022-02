La sentieristica valdostana ai raggi x

La Giunta regionale ha approvato la costituzione di un Tavolo tecnico-giuridico per lo studio delle problematiche relative alla responsabilità, alla transitabilità, alla classificazione e alla promozione della rete sentieristica, poderale e della viabilità minore della regione. La deliberazione di istituzione del Tavolo è stata proposta dall’Assessore all’agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet, di concerto con il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, anche nelle sue funzioni ad interim di Assessore all’ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, e con l’Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz.

Il tema della percorribilità e della responsabilità delle strade poderali, della viabilità minore e della rete sentieristica è attualmente molto sentito, anche alla luce dell’aumentata frequentazione della montagna e di un suo accresciuto utilizzo a fini escursionistici e sportivi. L’argomento, che coinvolge direttamente gli enti locali, è spesso al centro degli incontri tra i Sindaci dei comuni della regione, i Presidenti dei consorzi di miglioramento fondiario, i Presidenti delle consorterie, gli operatori turistici e i rappresentanti delle professioni turistiche. Inoltre, la materia, la cui competenza è trasversale a numerose strutture dell’Amministrazione regionale, fa riferimento a una normativa complessa e datata.

Anche per dare seguito alle indicazioni contenute nel Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2022/2024 (Defr), approvato lo scorso dicembre dal Consiglio regionale, si è dunque ritenuto necessario riunire in un Tavolo di lavoro tutti i soggetti dell’Amministrazione e degli enti locali che sono coinvolti a vario titolo nella problematica. L’obiettivo è analizzare e valutare le varie difficoltà, confrontare le necessità e coordinare le attività da mettere in campo, creando sinergie che permettano di risolvere le problematiche nel medio e lungo periodo.

“Riteniamo che l’analisi di questo tema, che coinvolge numerosi attori – enti locali, agricoltori, proprietari terrieri, consorzi, professionisti del turismo, escursionisti e sportivi - non sia più rinviabile – spiega l’Assessore Davide Sapinet - Dobbiamo poter garantire una regolamentazione che sia condivisa e rispettata da tutti, anche alla luce del numero crescente di visitatori nelle nostre vallate e di nuove forme di fruizione della montagna, come per esempio con l’uso di biciclette a pedalata assistita”.

Il Tavolo, al quale è demandato il compito di effettuare approfondimenti tecnico-giuridici sulla materia, si compone di due rappresentanti del CELVA, del Coordinatore del Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale (al quale spettano le funzioni di coordinamento), dei Coordinatori dei Dipartimenti Turismo, sport e commercio; Trasporti e mobilità sostenibile; Legislativo e Aiuti di Stato; Agricoltura e dell’Avvocato dirigente. A seconda delle specifiche problematiche affrontate, ai lavori saranno invitati a partecipare anche rappresentanti di altri enti o associazioni.