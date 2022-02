Tre dei concerti di Claudio Baglioni in programma oggi al teatro Regio di Torino, domani al Palais di Saint-Vincent in Valle d'Aosta e giovedì al teatro Vittorio Alfieri di Asti sono stati posticipati a causa di una laringite che ha colpito l'artista. Entro oggi l'organizzazione comunicherà le nuove date. I biglietti acquistati resteranno validi per le rispettive nuove date.