Il gigante dai piedi d'argilla: la sanità valdostana tra numeri record e liste d'attesa infinite

L'USL Valle d'Aosta è un gigante gentile che abbraccia tutti i 74 comuni della regione, vegliando su 118.000 anime sparse tra montagne e vallate. Non è un'azienda sanitaria come le altre: è l'unica, la sola, la totalizzante macchina della salute valdostana. Eppure, questo gigante continua a interrogarsi sui suoi problemi di efficienza e sulle lunghe liste d'attesa che spingono i cittadini verso il privato, tema che ritorna puntuale nelle cronache locali.

Per capire i veri problemi bisogna partire dai numeri: inutile dire che tutto funziona bene o male senza sapere quanti medici, infermieri e tecnici ci sono realmente. Non esiste un conteggio ufficiale fresco di stampa, ma i rapporti nazionali ci permettono di stimare un organico teorico tra i 1.500 e i 2.000 lavoratori, con circa 250 medici e 600 infermieri, più tecnici, amministrativi e personale di riabilitazione.

Il confronto con gli altri settori pubblici è impietoso. La Regione Autonoma Valle d'Aosta conta 1.562 dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2023, compresi vigili del fuoco e corpo forestale. L'USL, da sola, supera questo numero. I comuni, le scuole, le società partecipate, gli enti pubblici dipendenti: tutti insieme non raggiungono la massa critica dell'azienda sanitaria.

La Regione è un palazzo di carte, l'USL un ospedale-fabbrica che produce turni e stipendi con la stessa regolarità con cui le montagne producono neve. Qui il pubblico impiego non è un ufficio, è un reparto. Non è un timbro, è una cartella clinica. In Valle d'Aosta la sanità non è solo un diritto, è un pilastro occupazionale, un castello di camici e faldoni che tiene insieme l'intera comunità.

Ma la domanda resta: che cosa offre davvero ai cittadini questo gigante dell'occupazione pubblica? Oggi chi ha bisogno di cure deve passare dal CUP e spesso si ritrova con prenotazioni proiettate mesi avanti. Sempre più spesso leggiamo di cittadini disperati, costretti a prenotare visite anche molto delicate con attese di sei, sette, otto mesi. Una struttura che ha inventato liste di galleggiamento e altre formule creative, ma che ormai appare prossima al collasso.

La domanda che molti si fanno è inevitabile: avere tanti medici e tanti infermieri e poi costringere i cittadini a rivolgersi al privato non è un'anomalia del sistema? Siamo davvero così tanti da non riuscire a garantire visite in tempi ragionevoli — venti, trenta, sessanta giorni — invece di liste che superano l'anno? Molti rinunciano e si rivolgono al privato, alimentando un circolo vizioso che svuota il pubblico.

Il dubbio serpeggia: i medici lavorano davvero a pieno ritmo o, come qualcuno ironizza, fanno "moina" nei reparti, dilatando ciò che si potrebbe fare in un'ora in una settimana? Con tutto il rispetto per medici e infermieri, il problema sembra essere organizzativo. Un reparto di radiologia, ad esempio, quante radiografie riesce a fare in un giorno? Quali sono le statistiche reali di funzionamento di questa azienda?

Di fronte a questi dati impietosi, è normale che il cittadino si chieda perché il sistema non funziona. Solo conoscendo i dati si possono dare risposte concrete ai cittadini, ma questi numeri spesso rimangono nell'ombra.

Eppure il gigante ha i piedi d'argilla. L'atto aziendale parla chiaro: la minaccia principale è la scarsità di professionalità sanitarie sul mercato nazionale. Una crisi che non è solo valdostana ma italiana, con medici gettonisti che costano fortune e professionisti che fuggono verso il privato in cerca di condizioni migliori.

L'USL prova a reagire con parole magiche: "benessere organizzativo", "valorizzazione delle professionalità", "ambiente dinamico e innovativo", "patrimonio tecnologico moderno". Sembra un incantesimo, ma la realtà è più cupa: attrarre e trattenere personale qualificato è oggi la vera sfida, perché senza medici e infermieri il colosso rischia di trasformarsi in un castello vuoto.

Negli ultimi anni si è registrata una forte crescita della spesa per personale a tempo determinato e gettonisti, mentre sempre più professionisti lasciano il settore pubblico. Il paradosso è stridente: l'azienda è il più grande datore di lavoro della regione, ma fatica a trovare chi vuole lavorarci.

Il racconto è tutto qui: un'azienda sanitaria che è il più grande datore di lavoro pubblico della Valle, più grande della Regione, più grande dei comuni, più grande delle scuole, eppure assediata da una crisi di reclutamento che la rende vulnerabile e da problemi organizzativi che la paralizzano.

Un gigante che regge l'economia e il tessuto sociale, ma che ogni giorno deve combattere contro la fuga dei suoi stessi protagonisti e contro l'inefficienza che allontana i cittadini. Un colosso di corsie e ambulatori che produce occupazione ma non sempre riesce a garantire il servizio fondamentale per cui esiste: cure tempestive e accessibili.

Di fronte a questi dati, la domanda finale è inevitabile: quanto tempo ancora potrà reggere un gigante che traballa sui suoi piedi d'argilla? Il finale, come in ogni storia che si rispetti, dipende da un dettaglio cruciale: se il gigante riuscirà a trattenere i suoi guardiani e a riorganizzarsi per servire davvero i cittadini, o se resterà un colosso di corsie vuote e liste d'attesa infinite, con le montagne a fare da spettatori silenziosi di un declino annunciato.