Donati cinquecento euro a ‘Missione sorriso VdA clown dottori’

Sono stati 500 euro i fondi devoluti dal Comitato organizzatore tour trail Valle d'Aosta in occasione della presentazione del circuito gare del 2022 trail e verticale, che s'è svolto a Courmayeur sala Hangar alla skyway, stazione intermedia del Pavillon.

“È importante trovare un'affinità con il donatore, - dichiara Stefania Perego, presidente dell’organizzazione di volontariato 'Missione sorriso clown dottori - il senso che accomuna chi dona e chi riceve, perché non è mai a caso. Lo sport richiede costanza, disciplina, preparazione, non ti puoi improvvisare. Questo ho pensato quando Loris Salice mi ha contattata per comunicarmi che quest'anno il Comitato organizzatore tour trail VdA avrebbe devoluto alla nostra organizzazione di volontariato la cifra di 500 euro. Siamo per un certo verso simili. Per fare il clown dottore ci vogliono prerequisiti, una grande forza di volontà, un impegno che non è solo quello di dedicare del tempo al prossimo, si devono fare formazioni finalizzate ad una costante crescita personale, un " continuo allenamento” delle competenze artistiche, ma anche della nostra parte interiore".

SEGUE DOPO FOTO

"Siamo uguali noi volontari col naso rosso, - aggiunge Perego - e le persone che partecipano a questa tipologia di gare; entrambi ci impegniamo a fondo, con costanza e perseveranza, entrambi facciamo di una passione una missione. Per noi clown dottori avviene attraverso la presenza il sabato mattina in ospedale, per loro si concretizza attraverso le donazioni che ogni anno vengono dedicate alle organizzazioni del territorio Valdostano. E' un pò come fare "del bene di nascosto", una meraviglia!".



"Sin dalla sua nascita - dichiara Mauro Cerise, presidente del Comitato - il tour trail VdA ha da sempre cercato di aiutare le associazioni che operano nell'ambito sociale sul territorio Valdostano. Così come gli atleti partecipano alle competizioni, impegnandosi sia fisicamente che mentalmente è giusto che questa dedizione possa, in parte contribuire ad aiutare chi per vari motivi è in difficoltà ed è meno fortunato. E' per questo motivo che il tour trail contribuisce con questa piccola donazione ad aiutare il prezioso lavoro che Missione Sorriso Clown Dottori svolge con dedizione e passione. "In bocca al lupo ragazzi".