Aosta: slitta il termine per le candidature alla Consulta per la legalità

La chiusura delle candidature per entrare a far parte della nuova Consulta comunale per la legalità, istituita dal Comune di Aosta al posto del precedente Osservatorio comunale permanente per la legalità e la lotta alla criminalità organizzata, slitta di quindici giorni.



La scadenza per la presentazione delle candidature, inizialmente fissata per il 12 febbraio, è stata prorogata alle 12 del 25: hanno diritto a fare parte della Consulta, oltre al sindaco, al presidente del Consiglio comunale e ad un componente di ciascun gruppo consiliare, un rappresentante per ogni associazione di volontariato e di promozione sociale che operi in città. Le associazioni devono essere iscritte al registro regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale dell'assessorato alle Politiche sociali della Regione Valle d'Aosta e devono perseguire la promozione di una cultura della legalità democratica.



La Consulta è formata da un numero minimo di sette a un massimo di 30 componenti, scelti dal Consiglio comunale. L'ufficio di supporto per l'Anticorruzione predisporrà un elenco delle candidature pervenute, dopo aver verificato la correttezza e la sussistenza dei requisiti.



Le domande possono essere presentate a mano all'ufficio Organi istituzionali o tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it o ancora via raccomandata al Comune di Aosta, piazza Émile Chanoux 1, 11100 Aosta.