RSA DI VARINEY: SOSTITUITI I LETTI DI DEGENZA

Ieri sono stati sostituiti tutti i letti di degenza della struttura RSA di Variney (Gignod). Si tratta di letti “Hill-Rom HR900”, simili a quelli in dotazione nei presidi ospedalieri valdostani.

“I letti di cui era dotata la struttura non erano inadeguati alla tipologia degli utenti – spiega il coordinatore della struttura, dott. Franco Brinato – ma la sostituzione, già prevista, rientra nel programma di adeguamento e innovazione tecnologica delle apparecchiature elettromedicali dell’Azienda Usl. Questa tipologia di letti è in grado di garantire un migliore comfort per i pazienti e migliori possibilità assistenziali per gli operatori”.

I letti dismessi sono tornati in disponibilità all’Unité des Communes Grand Combin, che ne è proprietaria. La struttura di Variney, attiva dal secondo semestre del 2020, è stata attivata per accogliere gli utenti positivi al Covid-19, non autosufficienti in condizioni cliniche stabilizzate che non necessitano più di cure ospedaliere ma impossibilitate a fare rientro al proprio domicilio o in microcomunità, oppure soggetti che richiedono continuità assistenziale, cure mediche e infermieristiche quotidiane, trattamenti riabilitativi finalizzati al recupero delle abilità funzionali residue, al mantenimento ed alla prevenzione delle complicanze da immobilità.

Qualora gli utenti necessitino di ulteriori cure, l’Usl ha attivato (da giungo 2020) anche la struttura di Perloz, dedicata ai pazienti non-Covid che, seppure negativizzati, necessitano di cure estensive non ospedaliere e per i quali non possono ancora essere inviati a domicilio.

I posti disponibili sono 31. Tutti gli utenti ospitati nella struttura provengono dalle strutture ospedaliere, dalle microcomunità sul territorio o dal proprio domicilio. Il modello di cura adottato nella struttura di Variney, coordinato dal Direttore dei Distretti 3 e 4, dott. Franco Brinato, prevede la presenza medica quotidiana, tutti i giorni (per 35 ore alla settimana) e la presenza di personale infermieristico e OSS H24, tutti i giorni. La struttura è dotata di stanze doppie e singole, di ampia sala tv e spazi dedicati alla socializzazione.