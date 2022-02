Pacchi della solidarietà: da Coldiretti Valle d’Aosta un aiuto alle fasce più deboli

Torna anche in Valle d’Aosta l’operazione “Pacchi della solidarietà” voluta e portata avanti per dare un concreto aiuto alle famiglie più fragili e in difficoltà economica da Coldiretti con Campagna Amica e Filiera Italia che riunisce le più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese.

L’iniziativa, che ha coinvolto tutto il territorio nazionale, nella più piccola regione d’Italia ha consentito la distribuzione di 60 cartoni destinati al sostegno di altrettante famiglie permettendo loro di mettere in tavola i migliori prodotti made in Italy: dalla pasta alla passata di pomodoro, dai formaggi ai salumi, dagli omogenizzati per bambini all’olio extravergine d’oliva.

Volontari in azione

Nei giorni scorsi 15 pacchi sono stati consegnati all’associazione Forum delle Associazioni familiari della Valle d’Aosta mentre cinque sono andati a nuclei fragili segnalati direttamente a Coldiretti. Con la distribuzione di ieri, martedì 1° febbraio, di complessivi 40 pacchi della solidarietà si conclude quindi anche in Valle d’Aosta l’operazione.

Ieri i pacchi sono stati consegnati al Comune di Gressan attraverso Michelina Greco, Assessore ai servizi sociali e alla Famiglia e ai volontari delle Associazioni di Protezione civile della Valle d’Aosta che si occupano della distribuzione per conto della Caritas intercomunale della Valdigne. All’evento di consegna erano presenti Alessio Nicoletta Presidente di Coldiretti Valle d’Aosta e Jair Vidi, delegato Giovani impresa Valle d’Aosta.

“Purtroppo anche la nostra regione sta vivendo una profonda situazione di crisi che la pandemia ha contribuito ad aggravare e siamo quindi consapevoli dell’estrema importanza che piccoli gesti come questo possono avere per le fasce più deboli” spiega Alessio Nicoletta, Presidente di Coldiretti Valle d’Aosta.

“Siamo comunque convinti che servano ancora misure concrete per supportare davvero queste famiglie in difficoltà e aiutarle a ripartire con i giusti mezzi” sottolinea Jair Vidi.

“La solidarietà è un valore intrinseco al mondo contadino: lo vogliamo esprimere in un periodo di crisi come quello in cui stiamo vivendo per testimoniare la nostra vicinanza al territorio e per dare un segnale forte di ripartenza” dichiara Elio Gasco direttore di Coldiretti Valle d’Aosta.