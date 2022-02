La biblioteca regionale Bruno Salvadori, in occasione del Giorno del Ricordo, il 10 febbraio alle 21 organizza la presentazione online del libro 'L’ultima testimone' di Cristina Gregorin che dialogherà con Marco Gheller, presidente della Fondation Émile Chanoux.



Attraverso le vicende personali dei protagonisti del romanzo, l’autrice affronta la storia, ancora non abbastanza conosciuta, delle zone di confine dell’Italia orientale; Trieste e l’Istria sono i luoghi in cui è ambientato il romanzo; sono territori di frontiera, dove i confini tracciati non rispettano le lingue, le culture, le tradizioni, le persone che abitano quei luoghi; terre divise e contese, che ancora oggi portano i segni del passato. Con uno stile narrativo intenso e avvincente, l’autrice vuole far riflettere il lettore sulla responsabilità personale, sul potere dei segreti e sull’importanza di conoscere il passato per capire chi siamo veramente.



L’uomo sembra quasi portato a ripetere gli stessi errori, perciò è fondamentale conoscere il passato, per evitare che questo avvenga di nuovo; anche la lettura di un romanzo ben documentato può aiutare il lettore ad avvicinarsi ad una materia tanto delicata come la Storia che fa da sfondo al romanzo.



Gregorin è nata a Trieste ma vive a Venezia, dove lavora come guida turistica. L’ultima testimone, edito da Garzanti, ha ricevuto la menzione speciale dalla giuria del Premio Calvino, uno dei più prestigiosi del panorama nazionale, come opera prima; l’evento sarà trasmesso in streaming sul portale del Sistema bibliotecario valdostano e successivamente diffuso sul canale Youtube della Biblioteca regionale.