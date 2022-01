Bonus Luce e Gas 2022, come si ottiene lo sconto in bolletta

Il governo ha messo in campo diverse misure per arginare l’aumento del costo delle bollette nel 2022, proprio in questi giorni stanno arrivando a quasi a tutti gli italiani le bollette dell’energia elettrica e del gas con in nuovi rincari ampiamente annunciati.

Il governo nell’ultima legge di bilancio ha messo a disposizione quasi 1 miliardo di euro ed altrettanti fondi sono stati reperiti per dare la possibilità di rateizzare le bollette più salate, per le persone in difficoltà a causa delle restrizioni del Covid.

Queste misure interesseranno circa 2,5 milioni di nuclei familiare ed altri 1,4 milioni di famiglie hanno anche diritto al bonus gas, secondo i calcoli, un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone che consuma in un anno 1.400 smc di gas e che ha un impianto di riscaldamento potrà ottenere fino a 400 euro di sconto in bolletta.

È previsto anche uno sconto per la bolletta dell’energia elettrica, che sarà di circa 200 euro se il consumo annuo della famiglia raggiunge circa 2.700 kWh.

Bonus luce e gas 2022, requisiti Bonus luce e gas 2022, Isee i nuclei con un Isee inferiore a 8.265 euro annui;

i nuclei numerosi con un Isee di 20.000 euro annui e almeno 4 figli; i beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza; gli utenti in condizioni di salute precarie che utilizzano apparecchiature elettromedicali.

Le famiglie che possiedono i requisiti dovranno inoltrare la Dichiarazione Sostitutiva Unica sul sito dell’INPS, presso gli uffici o tramite il CAF.

Contributo per il disagio fisico Il bonus viene riconosciuto anche nei confronti delle persone che hanno un disagio fisico. Per disagio fisico s’intendono tutte quelle persone che sono obbligatoriamente costrette ad utilizzare macchinari elettromedicali salvavita.

In questi casi la definizione dello sconto per i clienti che consumano più di 2700 kWh, le fasce sono distinte in: minime – fino a 600 kWh in più rispetto alla soglia standard medie – tra 600 kWh e 1200 kWh massime – tra 1200 kWh In questo caso le famiglie dovranno presentare ogni anno il modulo di richiesta allegando i seguenti documenti: certificato ASL documento di identità e codice fiscale del malato modulo di richiesta (si può scaricare dal sito dell’ARERA) Bonus elettrico 2022 Per quanto riguarda gli importi relativi al Bonus elettrico 2022, non sono stati ancora aggiornati sul portale web dell’ARERA.

Bonus gas 2022 Anche contro l’aumento dal gas metano il governo ha messo a disposizione dei fondi che saranno trasformati in sconti e bonus, in questo caso non verrà preso in considerazione solo il numero di persone che compongono il nucleo familiare ma anche: la zona climatica di residenza l’uso del gas per riscaldamento o meno Le persone che vivono in zone calde (quindi B e C) sono residenti in aree costiere e nel Sud Italia.

Le zone climatiche D, E ed F sono quelle che garantiranno i maggiori contributi e sarà più elevato se in casa è presente un impianto di riscaldamento, oltre che utilizzare il gas per cucinare e riscaldare l’acqua dei sanitari.

Per poter accedere a questi sconti/bonus il nucleo familiare dovrà inoltrare la Dichiarazione Sostitutiva Unica sul sito dell’INPS, presso gli uffici o tramite il CAF. Una volta effettuate le dovute verifiche, i bonus saranno riconosciuti come sconti in bolletta, in ogni fattura sarà presente una voce che specifica l’ammontare dello sconto applicato.