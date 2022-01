In Valle ancora due decessi e fanno 505

In Valle d'Aosta, anche se il numero dei guariti dal Covid-19 continua a superare quello dei nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore, si registrano 344 nuovi contagi, a fronte di 458 guariti. Ci sono anche due decessi, che portano a 505 il numero totale dei morti dall'inizio della pandemia in Valle. Tanti quanti gli abitanti di Ollomont, Bard, La Magdaleine, Chamois e Rhêmes-Notre-Dame messi assieme. Gli attuali positivi sono 4.972, di cui 4.896 sono in isolamento domiciliare. Si riduce anche la pressione sugli ospedali Umberto Parini e Beauregard: i ricoveri totali scendono a 76 (ieri erano 79). I pazienti in Terapia intensiva al Parini passano da sette a sei, mentre le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 70. I tamponi effettuati nell'ultima giornata sono stati 2.476. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento diffuso quotidianamente dalla Regione sulla base dei numeri forniti dall'Usl della Valle d'Aosta ed elaborati dalla protezione civile regionale.

Regioni in zona gialla e arancione, nessun cambio di colore in vista

Nel bollettino di oggi 43.898 nuovi casi e altri 378 morti: tasso di positività al 13,7%. Nuovo monitoraggio dell'Iss: Rt in calo a 0,97 e scendono anche incidenza del contagio e ricoveri covid. Nessun cambio di colore per le regioni. In Italia variante Omicron al 95,8%. Figliuolo: "A febbraio primi arrivi pillola anti covid Pfizer". Cambiano le regole su quarantena a scuola: niente test per vaccinati e stop al certificato per contatti di positivi : nuovo dl la settimana prossima. In Italia 126 milioni di dosi somministrate e 31 milioni di booster con l'87,34 % della popolazione over 12 che ha completato il ciclo vaccinale.