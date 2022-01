In Valle d'Aosta 6.920 controlli delle forze dell'ordine, una denuncia per violazione della quarantena

Una persona denunciata e 22 multe: è il risultato dei controlli delle forze dell'ordine condotti in Valle d'Aosta nel periodo dal 17 gennaio al 23 per verificare il rispetto della normativa anti contagio; nello specifico le persone controllate sono state 6.436 e per una di queste è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per violazione della quarantena.



Altre nove persone sono state multate per aver violato la normativa sul green pass e sul green pass rafforzato; 12 perché non indossavano la mascherina. Sul fronte degli esercizi pubblici sono stati 484 quelli controllati: un titolare è stato sanzionato perché non rispettava la misure di prevenzione del contagio. I dati sono riportati nel report settimanale diffuso dalla Regione.