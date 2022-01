Marché Vert Noël 2022 dovrà essere trasferito

Domani, martedì 25 gennaio, alle ore 11, presso il Salone Ducale dell’Hôtel de Ville saranno illustrati i dati relativi alle presenze rilevate in occasione dell’ultima edizione del Marché Vert Noël. L’assessora Alina Sapinet analizzerà gli esiti del questionario proposto per raccogliere informazioni e suggestioni dalle persone che hanno visitato l’edizione 2021/22 della manifestazione.

Il Marché Vert Noël 2022 con ogni probabilità dovrà trovare una nuova collocazione in quanto è stato pubblicato il bando per l’appalto per l’affidamento dei lavori di valorizzazione del sito archeologico Aosta est che interessa l’area del Teatro Romano fantastico palcoscenico del villaggio di chalet che è entrato nel circuito europeo dei mercatini di Natale.

L’intervento riguarda la riqualificazione e valorizzazione dell’area archeologica di “Aosta est” comprendente il teatro romano, l’area utilizzata per gli spettacoli estivi e per i “mercatini di Natale”, l’area ex birreria Zimmermann e la Tour Fromage.

Il bando a base d’asta prevede un investimento di oltre 4,6 milioni di euro.

