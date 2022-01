Raggiunta quota 500 morti in valle e i non vax non si rendono conto

Un decesso che ci fa raggiungere quota 500 da inizio pandemia, 331 nuovi positivi, 5905 positivi. E' il nuovo bollettino di guerra di oggi, una giornata che ci fa piangere una nuova vittima. Dei 5.905 positivi sette, tutti non vaccinati, occupano i posti in terapia intensiva; 76 sono ricoverati al Parini, mentre 5.822 sono in isolamento domiciliare. I guariti di oggi sono 299 meno dei positivi rilevati con i 368 tamponi.

Covid Italia, 138.860 contagi e 227 morti

ono 138.860 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nell’ultimo giorno, su un totale di 933.384 tamponi effettuati, tra molecolari e antigenici. I decessi delle ultime ventiquattro ore, purtroppo, sono 227.

Dal 15 febbraio il green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) è esteso ai lavoratori pubblici e privati dai 50 anni di età, per l’accesso ai luoghi di lavoro. Si ricorda che dall’8 gennaio 2022 è in vigore l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e più.

Esteso anche l’uso del green pass base (vaccinazione, guarigione o tampone):

dal 1° febbraio a chi accede a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e altre attività commerciali.