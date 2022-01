Cascata di Cold Couloir: tre ghiacciatori in difficoltà salvati dal Soccorso Alpino (FOTO)

Notte complessa quella appena terminata per tre ghiacciatori che si sono trovati in pericolo alla cascata di Cold Couloir.

Il Soccorso Alpino Valdostano a Cogne, nella Valeille, è intervenuto in seguito alla richiesta di aiuto dei tre uomini in difficoltà sulla via del rientro dalla cascata Cold Couloir.



I tre, di nazionalità straniera (parlano francese) riferiscono di essere in buone condizioni fisiche. La natura impervia del terreno e il buio hanno richiesto l'intervento di una squadra via terra del SAV. Sul posto anche Sagf e Vvf. La conclusione dell'intervento è avvenuta poco dopo la mezzanotte.