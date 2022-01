Bertschy porta le opportunità di lavoro alla gente

Per Luigi Bertschy, vice presidente della Regione a assessore regionale allo sviluppo economico, formazione e lavoro, la digitalizzazione è una grande opportunità per comunicare con i cittadini con maggiore efficacia. Una convinzione che ha messo in pratica con il suo staff ha dato vita a “una PA digitale per parlare di lavoro” che comprende una serie di progetti tutti tesi a far uscire le opportunità e le informazioni dal palazzo per portarle sul territorio e a casa del valdostani che attraverso mezzi informatici possono venire a conoscenza di tante opportunità di lavoro.

Insomma, il vice presidente della Regione vuole una Pubblica amministrazione connessa, innovativa, integrata, più vicina ai cittadini e alle imprese; un Pubblica amministrazione connessa, innovativa, integrata, più vicina ai cittadini e alle imprese in concreto, nei fatti anche se i dati dell’indagine sull’Informatizzazione, senza Spid il 70% degli enti, il 55% non ha ancora avviato lo sviluppo di app mobili, solo il 50% ha aderito al cloud.

Il percorso di cambiamento dell’amministrazione attraverso la digitalizzazione non è sempre agevole e sconta, ma l’assessore e tutto il suo assessorato ha accettato la scommessa E così il 20 gennaio 2022 è decollata “Una PA digitale per parlare di lavoro”.

Il Covid-19 ha spazzato via molte resistenze nei confronti del digitale. E Bertschy spinge perché la digitalizzazione della PA è un punto centrale e qualificante da non dissipare.

I PROGETTI

Il nuovo Canale tematico Lavoro – lavoro.regione.vda.it, disponibile online da fine anno e frutto della collaborazione tra il Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, il Dipartimento Innovazione e Agenda digitale e IN.VA. S.P.A, si inserisce all’interno della complessiva revisione del sito web istituzionale www.regione.vda.it e, dopo il Canale pilota “Europa”, costituisce la seconda sezione web rinnovata dell’amministrazione regionale, ora mobile responsive e accessibile secondo le linee guida nazionali di AGID.

I contenuti sono stati riorganizzati anche per facilitare la ricerca da smartphone, lo strumento più utilizzato per navigare in rete. Tre sezioni, cittadini – imprese – enti pubblici e privati, presentano una propria homepage con notizie, appuntamenti e progetti dedicati, consentendo così un’informazione puntuale e sempre aggiornata.

L’Assessorato, all’interno del progetto di Riuso del Sistema Informativo Lavoro (SIL), in collaborazione con l’Agenzia regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna e dell’Umbria, la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Calabria e la Regione Puglia, ha implementato alcuni nuovi servizi online per il lavoro del “Portale Lavoro per Te”.





Nasce così, a inizio anno, la nuova Welcome Page Lavoro per Te, pensata per facilitare la ricerca di lavoro da parte del cittadino e la ricerca di personale da parte delle aziende, configurandosi come motore di ricerca innovativo delle offerte di lavoro. Grazie alle migliorie tecnologiche apportate, il cittadino potrà candidarsi in pochi clic all’offerta desiderata, mentre l’azienda potrà autonomamente pubblicare offerte di lavoro e analizzare i CV dei candidati.

Raggiungibile anche dal Canale tematico Lavoro, questo nuovo strumento permetterà inoltre la fruizione online di diversi servizi erogati dai Centri per l’Impiego, ridefinendo procedure e servizi in chiave digitale e rendendoli accessibili comodamente da casa.

Con l’obiettivo di portare al centro del dibattito il tema del lavoro, visto da diversi punti di osservazione, è nato #VDAlavora, un progetto ambizioso che si pone l’obiettivo di veicolare in modo semplificato tutte le novità in tema di lavoro e formazione messe in atto dall’Amministrazione, ma non solo. Infatti, tramite la piattaforma dedicata vdalavora.it e l’APP #VDAlavora, sviluppate e ora disponibili online e sugli Store, i cittadini potranno conoscere e seguire gli appuntamenti e gli eventi targati #VDAlavora, che saranno organizzati nel corso dell’anno, trasmessi anche in diretta streaming sul sito o sull’App.

Il progetto #VDAlavora prevede, nel corso del 2022, numerosi talk dedicati al mondo del lavoro e della formazione, durante i quali saranno presentate esperienze di vita e professionali per ispirare, superare i confini ed esplorare nuovi orizzonti del mondo lavorativo, cogliendo le nuove opportunità che la società in evoluzione offre ai giovani, ma non solo. Con la presenza di ospiti d’eccezione, grazie a un confronto aperto e diretto con il pubblico, si rifletterà su come il lavoro e la formazione possano essere il motore dello sviluppo socio-economico del territorio.

Il primo incontro, dal titolo “Donne al comando.

Storie di imprese al femminile”, si terrà il 7 febbraio 2022 alle ore 18 presso l’Auditorium del Conservatoire de la Vallée d’Aoste e pone al centro della scena la donna come professionista, con ospiti di successo che ricoprono posizioni di vertice o fondatrici di un’attività di successo.



“#VdALavora, oltre che il nome scelto per l’APP, è anche un auspicio per il 2022. Dal 2021 stiamo lavorando per cercare di creare opportunità di lavoro e formazione per tutti i valdostani che hanno voglia di essere coinvolti nelle nostre politiche attive e di cambiare la loro condizione, qualora questa non sia quella ottimale. Il benessere sociale a cui vogliamo tendere passa innanzitutto dal coinvolgimento delle persone in una esperienza lavorativa o formativa” – dichiara l’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Luigi Bertschy.

Il Canale tematico “Lavoro” è raggiungibile al seguente link lavoro.regione.vda.it oltre che dalla pagina Lavoro del sito dell’amministrazione regionale.

La Welcome Page del Portale Lavoro per Te è visitabile al seguente link lavoro.regione.vda.it/portale-lavoro-per-te.

Per il progetto #VDAlavora è possibile visitare la piattaforma dedicata al link vdalavora.it e scaricare l’App su Apple Store e Play Store.