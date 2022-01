In corso di definizione le date dei concorsi per l’assunzione di personale medico

Come annunciato l'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha bandito i concorsi per l’assunzione di medici di 24 diverse specialità. I bandi sono scaduti recentemente, sono state individuate le commissioni di esame e con esse si stanno definendo le date per lo svolgimento dei concorsi. Per quattro specialità non vi è stata alcuna adesione (Medicina trasfusionale; Ser.D; Geriatria e Patologia Clinica). Per le altre invece, hanno presentato domanda di concorso i seguenti candidati:



• Medicina di urgenza: 1 specializzando



• Malattie infettive:4 specializzati



• Pneumologia: 1 specializzato e 8 specializzandi



• Anestesia e rianimazione: 2 specializzati e 7 specializzandi



• Medicina interna: 1 specializzato e 2 specializzandi



• Nefrologia:1 specializzato e 2 specializzandi



• Ortopedia: 1 specializzando



• Oncologia: 1 specializzando



• Gastroenterologia: 1 specializzato



• Dermatologia: 1 specializzato e 2 specializzandi



• Igiene e Sanità pubblica: 3 specializzandi



• Psichiatria: 1 specializzato e 1 specializzando



• Medicina del lavoro: 1 specializzato



• Neuro psichiatria infantile: 2 specializzandi



• Cardiologia: 2 specializzati e 5 specializzandi



A breve scadranno i termini per la presentazione delle domande relative alle specialità di Medicina Nucleare; Medicina Legale e Radiodiagnostica.



“Pur trattandosi, in alcuni casi, di numeri migliori che in passato grazie al lavoro di collegamento fatto coi centri ospedalieri ed universitari – dice il direttore generale dell’Usl, Massimo Uberti - i numeri complessivi sono ancora inferiori alle necessità. Molte candidature inoltre sono di specializzandi che non è sempre possibile assumere con effetto immediato. Compatibilmente con la disponibilità dei commissari è nostra intenzione procedere con la massima urgenza nel portare a conclusione le procedure per poter assumere il più rapidamente possibile i nuovi medici”.