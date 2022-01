MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROGETTI SULL’EROGAZIONE DEI SERVIZI DEL SOCCORSO

L’Azienda Usl informa che è in corso di adozione una deliberazione che proroga di quattro mesi delle attuali convenzioni con ANPAS Comitato regionale Federazione regionale delle Associazioni del soccorso della Valle d’Aosta e la C.R.I. - Croce Rossa Italiana, nelle more della conclusione della manifestazione di interesse, sulla base di quanto fatto in altre realtà regionali, rivolta esclusivamente alle associazioni di volontariato valdostane aventi i requisiti previsti dalla legge vigente in materia.

La manifestazione di interesse richiede la realizzazione di progetti quinquennali che dovranno garantire da un lato migliore efficienza nell'erogazione dei servizi sanitari e dall'altro maggiori e certe risorse, umane, mezzi ecc., alle associazioni che gestiranno direttamente i servizi.

Nel periodo di proroga saranno effettuate interlocuzioni e sono previsti incontri con i rappresentanti delle organizzazioni del volontariato del soccorso, utili a definire le azioni da intraprendere, anche mediante l’eventuale assunzione di personale dipendente.