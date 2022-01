Controlli a tappeto forze ordine rispetto norme anticovid

Sono 37 persone sono state multate per non aver indossato la mascherina; cinque per aver violato la normativa sul green pass e sul green pass rafforzato. È uscito di casa pur essendo in quarantena per il Covid, è stato fermato in un controllo e denunciato all'autorità giudiziaria per violazione della normativa contro la diffusione delle malattie.

E' il bilancio dei controlli delle forze dell'ordine in Valle d'Aosta, nel periodo tra lunedì 3 e domenica 9 gennaio. In totale, sono stati fatti da Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, Polizia locale e Corpo forestale 7.023 controlli alle persone per il rispetto della normativa su mascherine e green pass; 401 controlli hanno riguardato gli esercizi pubblici, e hanno portato alla sanzione di tre titolari di attività commerciali, bar o ristoranti.