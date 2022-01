Charvensod: Un canale You Tube comunale per essere più comunità

Oltre alle pagine ufficiali Facebook e Twitter, sulle quali è possibile rimanere informati sui progetti, sulle iniziative dell'Amministrazione comunale, e all'account Instagram, in cui poter scoprire le emozioni offerte dal territorio tsarvènsolen, i residenti, o chi lavora o ha a cuore Charvensod, potranno visualizzare, sulla piattaforma You Tube, molteplici contenuti video.

“Il canale è suddiviso in tre filoni: memoria, attualità e valorizzazione. La sezione memoria sarà dedicata a video realizzati in passato o che raccontino la storia e il passato di Charvensod", commenta Jordy Bollon, consigliere comunale e referente dell’iniziativa che aggiunge: "La sezione Attualità fungerà da bacheca del presente, in cui verrano pubblicati video istituzionali di interesse generale e attuale, quali, ad esempio, le dirette dei Consigli comunali o interviste specifiche per la presentazione di progetti o eventi voluti dall'Amministrazione".

L' augurio del Parroco di buon 2022 in occasione della festa patronale in onore di Santa Colomba

L’area valorizzazione sarà la vetrina del Comune di Charvensod.

Entrandoci gli utenti potranno visualizzare video realizzati per presentare il territorio e la comunità di Charvensod con le sue ricchezze naturali e associative.

"La nostra Amministrazione è sempre in dialogo con chi vive, lavora o si interessa a Charvensod; questo nuovo strumento vuole essere un mezzo in più per comunicare, in maniera efficace e puntuale e per promuovere il nostro territorio e le sue ricchezze”, conclude il sindaco Ronny Borbey.

https://youtube.com/channel/UCl4h13NiKDRoyfZOnDo8hNw