Il servizio di medicina dello sport sarà trasferito nell’Area Espace

L’Azienda Usl comunica che dal 13 gennaio 2022 il servizio di Medicina dello sport, attualmente ubicato al Palaindoor di Aosta sarà trasferito nei nuovi locali siti nell’Area Espace in via Lavoratori vittime del Col du Mont 28 ad Aosta nell’area cosiddetta della Pepinière.



Pertanto l’attività dell’ambulatorio sarà temporaneamente sospesa fino al termine dei lavori che richiederanno alcuni giorni; gli utenti già prenotati saranno contattati dal personale del Servizio per concordare una eventuale data alternativa. Per informazioni (o in mancanza di un contatto) è possibile telefonare al numero 0165 267880 in orario d’ufficio.