A Charvensod rinviati gli eventi del Noel Chez Nous previsti a gennaio

Si comunica che a causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia da Covid gli eventi del Noel Chez Nous previsti nel mese di gennaio 2022 (5 gennaio Tombolone e 20 gennaio Soirée à Cotillon) sono rinviati a data da destinarsi.



“È con dispiacere - commenta Chiara Bernardi, presidente della commissione di gestione della Biblioteca di Charvensod - che ci vediamo costretti a posticipare gli eventi del Noel Chez Nous per tutelare la salute dei nostri concittadini; ci auguriamo di poter quanto prima organizzare nuove e stimolanti iniziative così che la nostra comunità possa ritrovarsi insieme e in sicurezza”.