I contagi Covid accerchiano la Valle

Continua a correre il Covid-19 in Valle d'Aosta: nelle ultime 24 ore, gli attuali positivi sono cresciuti di 264, a causa di 350 nuovi casi e di 86 guarigioni.

I tamponi refertati sono stati in totale 3.104, con un tasso di positività che, come a livello nazionale, supera l'11%. Non si registrano nuovi decessi, anche se la pressione sull'ospedale regionale Umberto Parini aumenta e di molto: i nuovi ricoveri sono sei, che portano il totale in un giorno da 31 a 37; di questi, tre sono in Terapia intensiva, la giornata precedente erano solo due. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento quotidiano diffuso dalla Regione, sulla base dei numeri dell'Usl elaborati dalla protezione civile.

Il sindaco di Aosta Gianni Nuti è risultato positivo al Covid-19 in un controllo fatto questa mattina.

Per questo, oltre a monitorare i consiglieri e il personale comunale che è stato con lui a contatto, l'ufficio di presidenza del Consiglio comunale ha deciso di riunire l'aula, convocata questa mattina per la conclusione della "maratona" di bilancio, in videoconferenza. Nuti aveva già avuto il Covid lo scorso anno. "Non mi sentivo bene e ho fatto un tampone rapido di controllo, risultato negativo- dice alla 'Dire' il sindaco di Aosta-. Stamattina, per scrupolo, ho fatto un molecolare, risultato positivo. Al momento meglio di come stavo un anno fa. I vaccini servono".



Ieri il Consiglio si è riunito in presenza, proseguendo la seduta, che era prevista fino alle 19.30, in sessione notturna per discutere le 33 mozioni collegate al bilancio presentate dai gruppi di opposizione di Rinascimento Valle d'Aosta, Lega e Forza Italia. Di queste, nove sono state ritirate e nove bocciate. La seduta è proseguita fino a mezzanotte. L'aula si riunisce oggi per concludere la discussione delle ultime nove mozioni e per il voto finale al documento finanziario.