Nasce la sezione valdostana dell'associazione Hikikomori Italia Genitori onlus

Il percorso è iniziato nel mese di marzo 2021 con l’organizzazione della tavola rotonda online “Adolescenti e giovani a rischio: ritiro sociale e Hikikomori”, che aveva rappresentato un momento di riflessione e analisi del fenomeno legato all’isolamento e ritiro sociale dei giovani, fenomeno in espansione anche in Valle d’Aosta.

L’incontro era finalizzato a dare informazioni in merito all’esperienza e operato dell’Associazione Hikikomori Italia Genitori, per dare vita ad una sezione locale. L’associazione offre infatti un grande supporto a migliaia di famiglie in Italia alle prese con ragazzi che hanno deciso di ritirarsi dal mondo esterno, abbandonando qualsiasi tipo di legame nella vita reale per auto-isolarsi nella propria abitazione.

L’iniziativa aveva visto poi la raccolta di segnalazioni di interesse, sul territorio valdostano, da parte di genitori, operatori sociali e insegnanti. La cooperativa Noi e Gli Altri e la cooperativa EnAip VdA, partner del progetto Movi-Menti, si sono occupate della raccolta delle richieste che hanno portato ora all’attivazione della sezione valdostana dell’Associazione “Hikikomori Italia Genitori, presieduta a livello nazionale da Elena Carolei.

Il progetto MOVI-MENTI è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org