Sgombraneve in azione

Cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni diffuse, moderate sul settore W e NW, specie sulle montagne di confine; limite delle nevicate variabile al mattino tra 600 e 1000m, nel pomeriggio a 1600m circa. Temporaneamente asciutto con qualche schiarita nelle ore centrali, più ampie in bassa Valle. E’ in sintesi il bollettino meteo del dal Centro funzionale regionale della Valle d’Aosta.

Al momento non sono segnalate criticità ma è raccomandata massima prudenza soprattutto in quota dove il peso della neve fresca potrebbe provocare valanghe e slavine. A 1.500 metri si misurano una ventina di centimetri di neve fresca.

Il Centro funzionale regionale della Valle d’Aosta segnala per oggi aumento del grado di pericolo nel corso della giornata a causa di nevicate moderate nell'ovest della Regione, con quota neve in rialzo e venti forti. I quantitativi di neve fresca calano spostandosi verso est. Formazione di nuovi lastroni da vento di piccole/medie dimensioni.

Distacco provocato

Sui pendii ripidi sottovento uno sciatore/escursionista può provocare il distacco dei nuovi lastroni in via di formazione e accrescimento. Sono per lo più soffici e aumentano di dimensione e di numero salendo di quota, dove i quantitativi di neve fresca si accrescono.

I possibili punti di innesco sono i passaggi tra tanta e poca neve (ingresso di conche e canali, ad esempio), i cambi di pendenza e nei pressi di creste, colli, sopra i 2200-2600 m.



Distacco spontaneo

Possibili piccole e medie valanghe superficiali di neve a debole coesione e a lastroni, che andranno appesantendosi nel corso della giornata. Sono più probabili salendo di quota e nell'ovest della regione.