Prima cucciolata per la femmina di San Bernardo «Roxy»

Nell’autunno 2020, la femmina a pelo corto di tre anni e mezzo aveva superato con lode l’esame per il riconoscimento come femmina da allevamento e poteva dunque da allora essere utilizzata per la riproduzione. I cinque piccoli San Bernardo sono la sua prima cucciolata – e non poteva andare meglio! Ognuno di loro è infatti un magnifico esemplare con le tipiche caratteristiche della razza. Roxy è una mamma attenta e premurosa.



Questa elegante cagna, originaria del Belgio, è giunta all’età di appena poche settimane alla Fondation Barry di Martigny, dove ha imparato a socializzare ed è stata addestrata a regola d’arte. Adorabile, ma anche vivace e intelligente, si è dimostrata in grado di apprendere in fretta nuovi giochi ed esercizi. Roxy, inoltre, ha completato l’addestramento di base come cane sociale; svolge quindi il compito speciale di accompagnare e assistere le persone in diverse situazioni particolari. Essa vanta dunque dei tratti caratteriali davvero preziosi, che ci auguriamo possa aver trasmesso alla sua prole.





Una cucciolata dello scorso anno: Chipts Tosca Deborah Dini

Il padre dei cuccioli, V’Barry du Grand St. Bernard, di quattro anni, è un eccellente maschio da riproduzione: questo San Bernardo a pelo corto ha già infatti numerosi discendenti e questa è la sua seconda cucciolata di quest’anno venuta al mondo presso la Fondazione. Negli scorsi mesi, ha inoltre ottenuto i massimi punteggi presso svariate mostre canine nazionali e internazionali, che da ultimo gli sono valsi i titoli di «Campione svizzero di bellezza» e «Campione francese di conformità allo standard».



Ai cuccioli saranno dati tutti nomi che iniziano con la lettera «J», ma non è stato ancora deciso quali. In condizioni normali, dopo sei settimane (dalla fine di gennaio) dovrebbe essere possibile ammirare i cuccioli a Barryland a Martigny (VS). Per la gioia di tutti, sarà possibile seguire i cuccioli nella loro crescita via webcam sulla pagina Internet www.fondation-barry.ch.