Denunciato per truffa ad una anziana

Al termine di attività di indagini, eseguite dal personale della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Aosta, è stato denunciato un uomo per truffa ad anziani, al seguito della quale la Procura della Repubblica di Aosta ha ottenuto l’emissione da parte del GIP del Tribunale un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari, che è stata eseguita dagli stessi Carabinieri.

Il soggetto, I.F., cinquantacinquenne residente fuori Valle, aveva conosciuto, a seguito di lavori svolti precedentemente, una anziana signora di Aosta, e approfittando della fiducia ripostagli dalla donna, si proponeva come intermediario per altri lavori di ristrutturazione dell’abitazione e per la vendita di un immobile.

Il GIP del Tribunale di Aosta ha, dunque, ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria: l’uomo, comportandosi come un amico disinteressato, si rendeva disponibile ad accompagnare la donna in vacanza o a prendere l’aereo mentre, assieme a dei complici, gonfiava le spese dei lavori di ristrutturazione.

Inoltre, al termine degli stessi, facendo credere, che la donna era stata segnalata all’Agenzia delle Entrate, per presunti pagamenti non regolari, si faceva consegnare denaro contante con la scusa di pagare e regolarizzare le fatture falsificate.