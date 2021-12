Più attenzione per favorire attività all'aperto persone diversamente abili

Verificare e individuare, in collaborazione con tutte le amministrazioni comunali della Valle d'Aosta, la presenza di percorsi e itinerari outdoor che ben si prestano all'attività sportiva delle persone diversamente abili oltre che a valorizzare e promuovere tali percorsi e sentieri attraverso un'apposita sezione dedicata sul sito istituzionale www.lovevda.it e sui relativi canali social della Regione in vista delle prossime stagioni primaverile ed estiva 2022. E' quanto prevede un ordine del giorno approvato dal Consiglio Valle.

L'iniziativa è stata illustrata dal Consigliere Dennis Brunod, che ha sottolineato: «Il DEFR, pur trattando i temi relativi allo sport, non affronta quelli sulla valorizzazione e la promozione dell'attività sportiva per le persone diversamente abili che rappresenta un tema importante, non solo dal punto di vista sociale ma anche da quello turistico. Per questo chiediamo che il Governo si impegni in tal senso.»

L'Assessore alle risorse naturali, Davide Sapinet, ha specificato che «la quasi totalità degli itinerari della nostra regione è di competenza dei Comuni. Per le aree pic-nic, alcune sono già state adeguate con servizi igienici e tavole adatte per le persone diversamente abili e la programmazione della manutenzione di queste aree prosegue in questo senso. La struttura foreste e sentieristica collabora con gli enti locali sollecitando i comuni a sfruttare le varie opportunità di finanziamento. Accogliamo quindi le proposte avanzate dal collega Brunod.»