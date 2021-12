Mentre in Valle aumentano i morti covid i non vax fanno flop

Quatto no vax in piazza Deffeyes

Di cartelli farneticanti ce n’erano a iosa ma di perditempo davvero pochi. La manifestazione dei no vax e non green pass è stato una mastodontico flop ha far sprofondare anche il ignorante sull’efficacia dei vaccini e dei green pass. Meno di una dozzina gli esagitati che sventolavano cartelli; ma dopo un’oretta hanno scelto di commarare.

In Valle d’Aosta stiamo toccando il tetto dei 500 morti per covid e loro, i perditempo, continuano imperterriti ad asfaltare la strada alla pandemia.

La protesta di tutta la galassia no vax è fuori luogo ed ha fallito perché non è riuscita a scardinare le politiche governative sul contenimento della pandemia.

Sono quindi dei falliti che trovano diletto nel perdere tempo, nel far perdere tempo alle forze dell’ordine nel favorire la diffusione dei contagi.

Ma ciò che più sconcerta è che quei manifestanti perditempo non hanno alcun rispetto per i morti e per il dolore di chi a causa del covid ha perso congiunti amici e conoscenti.