Le moto con le catene

Due centauri italiani, appassionati di motociclismo invernale, che avevano equipaggiato le loro moto con pneumatici invernali e con catene da neve sono stati da una pattuglia della Polizia stradale.

I pattuglianti, come speiga una nota della Polizia stradale, non hanno potuto nascondere il loro stupore quando, in mezzo alla tormenta di neve, si sono visti affiancare da due motociclette attrezzate di tutto punto per l’inverno. Constata la regolarità dell’equipaggiamento ai due intrepidi bergamaschi è stato consigliato di abbandonare l’autostrada per questioni di sicurezza.

Sei pattuglie della Polizia Stradale della Valle d’Aosta sono state impegnate nella mattinata di oggi per la nevicata che ha investito la nostra Regione ma soprattutto il versante francese delle Alpi, tanto da indurre la Prefettura dell’Alta Savoia a interdire la circolazione dei mezzi pesanti dall’altro lato del Monte Bianco.

Dal versante italiano i mezzi pesanti sono stati stoccati dalla Polstrada nell’area di controllo di Pollein e nelle altre aree predisposte sull’asse autostradale.