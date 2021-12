Terremoto con forte boato tra Quincinetto e Pont-St-Martin

Un rumore sordo, come un forte scoppio: così è stato descritto sui social il boato udito in Canavese e in bassa Valle durante la scossa di terremoto che alle 21,03 di giovedì 9 dicembre è stata registrata dai sismologi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro nel territorio di Quincinetto. Si è trattato di una scossa di magnitudo 1.8 avvenuta a una profondita di nove chilometri. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma.

La scossa o meglio il fragore da questa generato è stata percepita nitidamente dalla popolazione in numerosi comuni della bassa Valle al confine con il Piemonte. Non risultano danni a cose o persone ma in diversi sono scesi in strada o hanno chiesto notizie al centralino del 112: il pensiero di molti è andato alla frana incombente sull'autostrada A5 in località Chiappetti. Un elicottero della Protezione civile adibito al volo notturno avrebbe già sorvolato l'area per un primo monitoraggio aereo della frana.