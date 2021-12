In Valle i positivi sono 744; 709 in isolamento domiciliare e aumentano i ricoveri

Sono 39 i nuovi positivi al Covid 19 rilevati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta, a cui si affiancano anche 26 guariti. Lo riporta il bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione sulla base dei dati forniti dall'Usl della Valle d'Aosta. I casi testati nell'ultima giornata sono stati 184. Gli attuali positivi salgono a 744, di cui 709 in isolamento domiciliari. I ricoveri sono 25 (due in più di ieri): 24 nei reparti ordinari e uno in terapia intensiva.

Sono 12.527 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 17.959 di ieri. Pesa l'effetto post-festivo, che ha ridotto drasticamente i tamponi: 312.828, 242mila in meno, tanto che il tasso di positività schizza al 4% (ieri era al 3,2%). I decessi sono 79 (ieri 86), per un totale di 134.551 vittime dall'inizio dell'epidemia. Sempre in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 20 in più (ieri +15) con 69 ingressi del giorno, e salgono a 811, mentre i ricoveri ordinari sono ben 234 in più (ieri +21), 6.333 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sono 254.553 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 5.339 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.164.780, i morti 134.551. I dimessi e i guariti sono invece 4.775.676, con un incremento di 7.098 rispetto a ieri.