La Valle imbiancata

Una perturbazione atlantica sta portando nevicate in Valle d'Aosta, mentre domani si avrà una rimonta anticiclonica, prima dell'arrivo di una nuova perturbazione con nevicate venerdì; da sabato l'espansione di un campo anticiclonico verso l'Europa centrale determinerà tempo stabile probabilmente per buona parte della prossima settimana. Lo rende noto il bollettino meto della Regione.

Per il momento non sono segnalate criticità slavo qualche rallentamento alla circolazione a causa della presenza di spartineve. Ad Aosta aosta la neve raggiunge i 15-20 centimetri, una trentina a 1000-1500 metri. Più abbondanti le nevicate a quote più elevate e su tutti i comprensori sciistici.