Soccorso alpino impeganto su due valanghe - UN MORTO

Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto in elicottero questa mattina, a Valtournenche per valanga. Ancora in fase di definizione la dinamica del distacco che ha coinvolto una persona. Si tratta di un uomo, portato in Pronto soccorso in condizioni critiche.

Il Soccorso Alpino Valdostano è poi intervenuto a Thuile per valanga. Il distacco si è verificato nella zona del Piccolo San Bernardo. Sono state coinvolte due persone

Uno scialpinista è stato estratto dalla valanga e portato in Pronto soccorso dove è deceduto. Si tratta di un 25enne, residente in Lombardia. Le sue condizioni sono molto gravi. Un secondo soggetto è riuscito a uscire dalla massa nevosa e non sembra aver riportato conseguenze gravi (in valutazione da parte del medico di elisoccorso). Una terza persona non è stata coinvolta ed ha potuto dare l'allarme.