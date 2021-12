Da Val Pellice messaggi di auguri

Una montagna di bacioni alla giovanissima e fantastica Giorgia Beone che festeggia il suo compleanno il dieci dicembre. Ti sorrida un luminoso, provvido, radioso avvenire. Vi aspettiamo tutti e tutte in Val Pellice.

Luminosi e copiosi auguri ad Arta Cika Abbà, nuora della nostra farmacista storica Maria Bergaglio, molto amata in tutta la Val Pellice. Arta festeggia il suo compleanno l'11 dicembre nel Regno Unito ed è praticamente cittadina onoraria della valle....ospite d'onore nel cuore di noi tutti.

Molti auguri per un favoloso compleanno alla simpaticissima Lucia Beltramino Gallea, pilastro portante di un noto iper mercato di Torre Pellice, insieme al marito Danilo. Buon compleanno e buone feste.

A Emilio Gamba e Fiorentina Plavan di Torre Pellice gioiosi e spumeggianti auguri per i rispettivi compleanni con amicizia e stima. In bocca al lupo per un nuovo anno migliore. Buon compleanno e buone feste.

Alla nostra specialissima Agnese Gabbero B<wbr></wbr>adariotti di Luserna San Giovanni, edicolante sprint, sempre gentile, sinceri e abbondanti auguri per un compleanno spumeggiante. Ti attende un lieto susseguirsi di festività indimenticabili. Tanti auguri anche alla mamma, sempre giovane.

Abbondanti auguri per Marco, che cura scrupolosamente, gratuitamente e spontaneamente da anni la rigorosa pulizia dei portici in Via Primo Maggio a Luserna San Giovanni, contribuendo ad offrire un ritratto accogliente della nostra vallata. Anche in Municipio Marco ci offre sempre un sorriso e tanta disponibilità. Grazie di esserci. Buon compleanno e buone feste.