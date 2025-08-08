Cogne ospita "Non c’è un pianeta B": Keep Clean and Run sale sul palco del Cinema Grivola

Correre e raccogliere rifiuti, su e giù per l’Italia, per sensibilizzare sul problema dell’abbandono dei rifiuti. È questa la missione di Keep Clean and Run, che è diventata anche una storia da raccontare sul palco. Lo spettacolo teatrale che Roberto Cavallo, ideatore della corsa che dal 2015 – partendo proprio dalla Valle d’Aosta – lo ha visto percorrere sentieri e strade di tutto lo stivale, porta in scena insieme a La Quadrilla Folk Band, gruppo musicale pinerolese da sempre impegnato con brani a forte impatto sociale e ambientale.

Uno spettacolo che domenica 24 agosto alle ore 18 arriva sul palco del Cinema Grivola (via Bourgeois 13, Cogne – ingresso gratuito), promosso grazie al supporto di Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio.

L’evento, inizialmente previsto per il 30 giugno, è stato rinviato a causa dell’emergenza maltempo che ha colpito Cogne e l’intera regione, con una violenta bomba d’acqua che ha causato frane e interrotto i collegamenti stradali, isolando temporaneamente il paese.

Per partecipare è gradita l’iscrizione a questo link Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-non-ce-un-pianeta-b-spettacolo-teatrale-1464846969719?aff=oddtdtcreator

“Non c’è un pianeta B” è uno spettacolo singolare e plurale allo stesso tempo. Roberto Cavallo è di fatto l’unico attore in scena che di volta in volta interpreta alcuni personaggi in una sorta di viaggio alla scoperta dei rifiuti abbandonati e dei tanti piccoli gesti quotidiani che ognuno di noi può compiere per fare la differenza. Grazie al coinvolgimento del pubblico, tra reading, rievocazioni storiche e interpretazioni di personaggi impegnati nella sostenibilità e nel sociale come Charles Moore, Janez Potočnik o don Pino De Masi, e seguendo la storia di una lattina che, salvata dal mare, torna a nuova vita, Cavallo ci porta a scoprire quanto ognuno di noi può fare per un futuro sostenibile.

“Con questo progetto teatrale sostenuto da Ricrea, vogliamo mostrare come ciascuno di noi possa fare la differenza per l’ambiente, partendo da gesti semplici come raccogliere un rifiuto abbandonato fino ad arrivare a una corretta raccolta differenziata– dichiara Federico Fusari direttore generale di Ricrea -. Attraverso il racconto coinvolgente di Roberto Cavallo, che ripercorre l’esperienza del Keep Clean And Run e la storia affascinante della nascita delle scatolette e barattoli in acciaio, lo spettatore viene guidato in un viaggio tra scienza, impegno civile e musica dal vivo, grazie anche alla partecipazione de La Quadrilla Folk Band. Un modo originale per sensibilizzare e coinvolgere il pubblico sul valore del riciclo e sull’importanza dei piccoli gesti quotidiani”.