Saint Barthelemy ospita la rassegna musicale "Saint Barth Summer Festival"

Si terrà a Saint Barthelemy - da venerdì 8 a martedì 19 agosto - la prima edizione del “Saint Barth Summer Festival”: rassegna musicale e culturale concepita per valorizzare il patrimonio paesaggistico e il territorio della valle d’Aosta, attraverso una programmazione artistica di qualità.

L’iniziativa è promossa dal poeta-scrittore Alberto Dassisti e si inserisce nel più ampio contesto delle attività di promozione e di sostegno alle realtà culturali in ambito montano. Una rassegna tra suoni, ambiente, cultura e buon cibo locale. Il Festival propone un cartellone di concerti rock e blues, iniziative collaterali come la “Birra Party” che si svolgeranno in diversi punti della vallata di Saint Barthelemy, nota per la qualità dell’ambiente naturale e la purezza dell’aria, a circa 1600 metri di altitudine, ai piedi del cielo stellato più limpido delle Alpi.

L’obiettivo è favorire l’incontro tra musica e natura – senza dimenticare l’enogastronomia - con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, al coinvolgimento delle realtà locali a alla fruizione consapevole del paesaggio alpino. Il 9 e 10 agosto si terrà il suggestivo “Festival Blues sotto le stelle", evento che unisce la magia della musica blues al fascino della montagna (ore 17.00). Due pomeriggi speciali all’insegna della buona musica e delle emozioni sotto un cielo cobalto.

Naturalmente senza dimenticare il buon cibo locale. Il primo appuntamento con la musica vedrà salire sul palco “Alo and the Rhythm Bubble”, con un sound coinvolgente e ricco di groove. Il 10 agosto sarà la volta di “Nandha Blues”, artista di grande intensità capace di trasmettere tutto il calore del blues.

I due spettacoli offriranno un’atmosfera intima e coinvolgente, ideale per gli amanti della musica live outdoor. Occasione per godere di sonorità emozionanti immersi nella natura. E si prosegue con gli aperitivi musicali, appuntamenti al tramonto con musica, poesia e cocktail d’autore, senza dimenticare il panorama mozzafiato per un’esperienza sensoriale unica.

Il 14 agosto riflettori puntati su "Livres in Alta Quota", festival letterario più alto d’Europa , con incontri con autori, aperitivi letterari, book corner e sessioni di firmacopie: una giornata interamente dedicata ai libri e alle parole, immersi nell’aria pura dell’alta quota. Dal 14 al 17 agosto, spazio al gusto e all’energia con la “Festa della Birra ad Alta Quota”: protagonista la birra artigianale, accompagnata dai sapori tipici di montagna e musica live con rock-band del calibro di L’Orage, Mikol Frachey, S.R.V. e The Wash. E arriviamo ai titoli di coda. Il 24 agosto vede la ribalta il primo “Festival Corale di Saint Barthélemy” nella frazione di Praz: momento suggestivo in cui le voci dei cori si intrecciano con il silenzio e la bellezza del paesaggio, chiudendo la Kermesse in modo emozionante e al tempo stesso armonico. Sul palco il “Chorus Inside” e “Coro Monte Cervino”.

Gli eventi del “Saint Barth Summer Festival” si svolgono di giorno e fino alle 21.30, nel pieno rispetto dei tempi della natura. Quando il sole tramonta, il Festival lascia spazio al silenzio e alla meraviglia: è il momento perfetto per vivere l’Egloo Experience, dormendo negli straordinari egloo panoramici-artistici, immersi nella quiete e sotto uno dei cieli più limpidi d’Europa.

Tutti i concerti e gli spettacoli sono a ingresso gratuito, consigliata la prenotazione per accedere alle proposte gastronomiche nei padiglioni “food” al numero 3356012847. La prima edizione del “Saint Barth Summer Festival” rappresenta un momento di valorizzazione dell’eccellenza paesaggistica e culturale della Regione Valle D’Aosta e rientra pienamente nella strategia di promozione del territorio attraverso iniziative di qualità che coniugano cultura e partecipazione. Ogni concerto, ogni attività è pensata per lasciare un segno – non solo nella memoria del pubblico – ma anche nella tutela dello straordinario paesaggio alpino.