Gran finale del 28° Gran Paradiso Film Festival

La 28a edizione del Gran Paradiso Film Festival si avvicina all’evento finale, domenica 10 agosto alle ore 21.00, nella splendida rocca di Châtel-Argent con l’attribuzione dei premi e la proiezione dei film vincitori della sezione GPFF Online.

Si chiuderà domenica un’edizione storica che ha riscosso grandissimi apprezzamenti per la qualità della programmazione e ha visto quasi sempre il tutto esaurito nei 106 eventi promossi nelle diverse locations del Gran Paradiso. L’edizione si archivierà con numeri da record: 17.000 presenze totali e 145 giurati gold.

Ad aggiudicarsi il GPFF Online Award per i lungometraggi, del valore di 1000 euro, sarà “Lions of the Skeleton Coast” di Will e Lianne Steenkamp, prima visione in Italia al Gran Paradiso Film Festival, dopo aver vinto numerosi premi internazionali e il 28° Stambecco d’Oro, lo Stambecco d’Oro Junior e il premio alla miglior sceneggiatura assegnato dalla giuria tecnica.

Il premio GPFF Online cortometraggi verrà assegnato dalla giuria online a “The bird in my backyard”, di Ryan Wilkes, già vincitore del premio Cortonatura, attribuito dalla Giuria del pubblico.

La serata conclusiva accoglierà anche uno degli ospiti speciali di questa edizione del Festival, Fabien Lucianax, cantastorie contemporaneo del panorama valdostano. Dopo essersi esibito il 2 agosto a Cogne e poi aver percorso l’Alta Via n.2, a grande richiesta tornerà a Châtel-Argent con “Le Fils de la Montagne”; la versione fresca e glocal della colonna sonora del Festival, rappata in quattro lingue: patois, francese, inglese e italiano.

ll Gran Paradiso Film Festival è un progetto di Fondation Grand Paradis, realizzato con il sostegno di: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Assessorato al Turismo, Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti della Regione autonoma Valle d'Aosta, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Comune di Cogne, Parco Nazionale Gran Paradiso e Compagnia Valdostana delle Acque; con la partecipazione di: Comune di Aymavilles, Comune di Introd, Comune di Rhêmes-Notre-Dame, Comune di Rhêmes-Saint-Georges, Comune di Valsavarenche, Comune di Villeneuve, Club Alpino Italiano, Federparchi, Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi; con il patrocinio di: Ente Progetto Natura; sponsorship tecnica di Montura.

L’evento conclusivo è gratuito, come tutti gli eventi del Gran Paradiso film festival, ma è necessaria la prenotazione. Sarà disponibile un servizio gratuito di navetta a partire dalle ore 20, con ritrovo al parcheggio di fronte all’antica fornace di Villeneuve.