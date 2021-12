Viola Ardone presenta Oliva Denaro

Dopo Il treno dei bambini, caso letterario pubblicato per Einaudi Stile Libero nel 2019, in corso di traduzione in 30 lingue, che diventerà presto un film, Viola Ardone torna con la storia di formazione di una ragazza che vuole essere libera in un'epoca in cui nascere donna è una condanna.

Il suo ultimo lavoro narrativo, Oliva Denaro, ci porta in una Sicilia rurale dei primi Anni 60, dove alle donne è chiesto di rigare dritto e restare onorate, altrimenti aspetta loro una vita da "sbrigugnata", come sentenziano le "maleforbici" che sagomano i costumi della comunità. Un pomeriggio d'estate, Oliva viene rapita, per cinque giorni nascosta in un casolare, stuprata da quel "malacarne" di Pino Paternò, il figlio dello strozzino con cui aveva ballato una sera in piazza. In quell'Italia contadina e molto povera non era certo il primo tra i corteggiatori respinti che si metteva a escogitare il ratto. Il sequestro poteva essere anche uno stratagemma concordato con la famiglia della futura sposa. Ma Oliva non aveva concordato un bel nulla. E nonostante il parere favorevole di don Ignazio e del maresciallo, alla proposta di "paciata" avanzata dai Paternò gira letteralmente i tacchi, mettendo il suo dolore al servizio delle altre donne. Nelle traversie di Oliva non è difficile scorgere il gran rifiuto di Franca Viola, la prima donna che disse no al matrimonio riparatore denunciando il suo sequestratore, ma la storia quella narrata, per molti aspetti ci riporta all'oggi, allo sguardo malevolo verso le vittime di molestia, ai processi per stupro che colpevolizzano chi denuncia, a una condizione femminile mai completamente libera "dal peso di essere donna".

Ardone crea storia con una scrittura immersiva, vivida. Ne esce un romanzo intenso, un'educazione sentimentale e politica narrata da una voce coinvolgente. Viola Ardone è nata a Napoli nel 1974; insegna Latino e Italiano al liceo. Tra i suoi romanzi, "La ricetta del cuore in subbuglio" (2013) e "Una rivoluzione sentimentale" (2016), entrambi editi da Salani.

Nella mattina del 10 dicembre 2021, nel quadro delle iniziative rivolte alle scuole, è previsto un incontro tra l’autrice e gli studenti della scuola secondaria.

Le copie dei libri Oliva denaro e Il treno dei bambini saranno acquistabili a teatro la sera dell’incontro e l’autrice a fine serata sarà disponibile ad autografarle.

