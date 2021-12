Tsunami contaggi nella nostra regione; raggiunta quota 99

Sono 99 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. I casi testati sono stati 242, da cui sono emersi anche 35 guariti. Gli attuali positivi salgono a 732, di cui 709 sono in isolamento domiciliare. Scendono a 29, uno in meno di ieri, i ricoveri, di cui 28 all'ospedale Parini di Aosta nei reparti ordinari e uno è in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono stati 2.680.



I dati sono riportati nel bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione sulla base dei numeri dell'Usl della Valle d'Aosta.

Il reparto Covid-1 potrà ospitare, se necessario, 18 pazienti

Dalle prossime ore sarà disponibile, se necessario, il reparto Covid-1. Le operazioni di trasferimento dei pazienti in carico alla struttura di Neurologia e Stroke Unit sono in fase di completamento.



Il reparto Covid-1, che si trova al primo piano del blocco B dell’ospedale U. Parini, potrà eventualmente ospitare fino a 18 pazienti. Vista la situazione di necessità, si sta programmando anche la riduzione parziale dell’attività chirurgica elettiva e la sospensione di alcune attività delle visite di controllo ambulatoriali.

Inoltre, si stanno incrementando i posti letto nella RSA di Variney da 20 a 30. Ciò permetterà di sgravare parzialmente l’ospedale dia pazienti Covid con sintomatologia minore.

Il bollettino in Italia: 16.806 nuovi casi e 72 decessi in 24 ore

Nel report del ministero del 2 dicembre, con 679.462 tamponi, positività al 2,5%. Aumentano terapie intensive occupate (+12) e ricoveri ordinari (50). In Germania "situazione ancora molto grave", ha detto la cancelliera tedesca annunciando nuove restrizioni. Sono in arrivo 1,5 milioni di dosi pediatriche. La vaccinazione per i bambini in fascia 5-11 anni avverrà con un terzo del dosaggio del farmaco Pfizer, a tre settimane di distanza. L'Ue intanto apre al confronto sull'obbligo vaccinale.

Anche oggi la regione con il maggior numero di casi è il Veneto (2.873), davanti a Lombardia (2.620), Lazio (1.810), Emilia Romagna (1.464) e Campania (1.271). Il numero totale di casi da inizio pandemia è di 5.060.430. I dimessi/guariti sono 4.717.556 (+7.650 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 208.871 (+9.088). Di questi, 202.875 sono in isolamento domiciliare.

In Valle d'Aosta sono stati rilevati 99 nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Le guarigioni sono 35. I contagiati attuali salgono a 738, di cui 29 ricoverati all'ospedale Parini (uno in terapia intensiva). E' quanto si legge nel bollettino della Regione Valle d'Aosta. Sono 479 le vittime dall'inizio della pandemia nella regione alpina