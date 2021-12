Lanciare un seme di solidarietà in Valle d’Aosta attraverso le giovani generazioni e coltivare le alleanze e le sinergie con la rete più ampia del volontariato nazionale in un momento di profonda trasformazione per il terzo settore.



Sono le due attenzioni portate avanti congiuntamente dal CSV ODV della Valle d’Aosta per celebrare il 5 dicembre, la Giornata internazionale del Volontariato, occasione imperdibile per ribadire la centralità di chi dedica la sua vita agli altri e alla sua comunità.



Per lanciare, attraverso il gioco, la manipolazione, la musica e il cinema alcuni messaggi solidali ai bambini e alle loro famiglie, il CSV ha organizzato l’evento Con “arte” diamo forma alla solidarietà in programma domenica 5 dicembre.



Dalle 16 alle 18.30 presso la Cittadella dei giovani di Aosta i bambini sono invitati a partecipare ad un pomeriggio artistico, gratuito ed aperto a tutti (sopra i 12 anni è necessario esibire il Green pass).



L’iniziativa si apre, in particolare, con un’attività musicale sul cortile della Cittadella che sarà seguita da un laboratorio di origami, l’arte giapponese di piegare la carta, tenuto da Azusa Kawai, artista e musicista giapponese che vive in Valle d'Aosta da alcuni anni.



Al termine, dopo una merenda offerta ai partecipanti, sarà proiettata una selezione

di alcuni corti che hanno partecipato alla prima edizione del Cactus International Children's and Youth Film Festival. Tra questi anche “kiwi’s dream” diretto da Paloma Zhu e vincitore del Premio solidarietà.



Attraverso il suo Presidente Claudio Latino, il CSV Valle d'Aosta parteciperà a due momenti cruciali per il futuro del volontariato italiano. Il 3 e il 4 dicembre prossimi sarà a Roma per i lavori dell’incontro conclusivo del programma formativo promosso da CSVnet e Forum terzo settore alla presenza del Ministro del Lavoro e Politiche sociali, Andrea Orlando, della Ministra della coesione territoriale, Mara Carfagna, del Presiente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e del Sindaco di Roma Renato Gualtieri.



Il 5 dicembre, sempre a Roma, Claudio Latino prenderà parte alla manifestazione nazionale della 36a Giornata internazionale del Volontariato dal titolo "Volontari ora, per un futuro condiviso” che si svolge presso il Teatro Sala Umberto di Roma.