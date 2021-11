Scouts e tanti altri volontari al lavoro per ripulire dai rifiuti le sponde della Dora

Cresce la sensibilità ambientale fra gli studenti valdostani e i primi segnali di questa nuova attenzione al mondo che ci circonda sono tangibili.

Cinque quintali di rifiuti indifferenziati, sette di inerti, un quintale di vetro, 150 kg di plastica, 40 kg di carta: è grande quanto una pericolosa discarica abusiva il 'bottino' frutto dell’azione di pulizia effettuata nell'ambito dell'evento 'Puliamo il mondo-Pim' la mattina di sabato 27 novembre da una sessantina di volontari, tra cui un nutrito gruppo scout di Pont Saint-Martin, sulle sponde della Dora nel tratto compreso tra Donnas e Pont Saint Martin.

I volontari si sono divisi in quattro gruppi, a ognuno dei quali è stata assegnata una zona da pulire. Legambiente VdA, in collaborazione con le due amministrazioni comunali di bassa Valle ha così bonificato una zona in cui vento, azione del fiume e di persone poco rispettose avevano lasciato il segno.

"Aumenta la consapevolezza delle persone riguardo l’ambiente - si legge in una nota dell'associazione ambientalista - ma è evidente quanto sia facile sporcarlo e quanto, al contrario, sia difficile poi l’azione di pulizia. Ringraziamo tutti i volontari che con grande disponibilità e entusiasmo hanno collaborato alla riuscita di questa giornata".