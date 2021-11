Paolo Contoz presidente di quelli del Lions Club Cervino con amore tra la gente concreti e instancabili. WE SERVE

Presieduto da Paolo Contoz il Lions Club Cervino è uni dei campioni della solidarietà; quella solidarietà scritta con la esse maiuscola, ovvero Solidarietà.

Una solidarietà che in qualche modo ha ricevuto un aiuto da covid. Infatti Contoz spiega senza sottintesi: “Per gran parte di questi due anni, l’operato del Club è stato penalizzato dalla pandemia del Coronavirus, quindi in questo periodo le attività sociali sono state ridotte al minimo per evitare assembramenti e tutto ciò ci ha permesso di destinare più risorse per i vari services che sono stati organizzati”.

I Service sono stati prevalentemente indirizzati ad affrontare le necessità di tante persone che a causa della pandemia ha conosciuto momenti di crisi economica e socile gravi quanto profondi.

In particolare Contoz evidenzia gli interventi a favore della comunità senegalese di Felane Sine “che ancora oggi – precisa il presidente - seguiamo e che ci invia video e fotografie su come procedono le attività anche educative e di istruzione”. Il Lions presieduto da Contoz ha inviato fondi per stipendiare i maestri della scuola di Felane Sine.

“Abbiamo – aggiunge ancora Contoz - cercato di aiutare il più possibile, coloro che erano in difficoltà nella nostra regione con dei services mirati, in collaborazione con la Caritas di Aosta e con lo Slow Food Valle d’Aosta”.

Alla Caritas sono stati donati 2.500 euro per offrire dei buoni pasto ai più disagiati che mangiavano alla Caritas per una settimana intera nel periodo delle feste di Natale, mentre con lo Slow Food Valle d’Aosta, il Lions Club Cervino la collaborazione si è concretizzata con intereventi economici per la preparazione di pacchi che contengono, oltre ai prodotti che venivano dalla Fondazione Comunitaria, dei prodotti freschi comperati dai nostri agricoltori valdostani.

“Questa ottima collaborazione, che ancora stiamo seguendo – sottolinea Paolo Contoz - ci permette di aiutare, oltre che i più bisognosi con dei pacchi regalo, anche gli agricoltori valdostani che, anche loro, sono stati molto penalizzati da questa pandemia.

In collaborazione con gli altri tre club Lions valdostani è stata poi acquistata “la tenda degli abbracci” che è stata donata alla micro-comunità di Pontey e che ha permesso agli anziani qualche momento di intimità.

Nel programma del Club presieduto da Contoz fino al 2022 figura l’acquisto di uno strumento per la misurazione della glicemia glicata nei bambini e ragazzi affetti da diabete di tipo 1 da donare all’ospedale Parini di Aosta

E sempre in termine sanitario Paolo Contoz vuole mettere in evidenza “l’impegno a sostenere economicamente il cappellano dell’Ospedale Beauregard di Aosta, per far fronte alle spese fisse della casa, messa a disposizione dei familiari dei malati terminali ricoverati presso la struttura ospedaliera del “Beau Regard” di Aosta.

E ancora sarà supportata la “Symphony taxi orchestra” orchestra di inclusione per il concerto che si svolgerà a gennaio prossimo.

“Ma proseguirà – assicura Contoz - la collaborazione con la scuola Felane Sine in Senegal, per il pagamento delle maestre che continuerà anche il prossimo anno e ci stiamo informando se sarà possibile aiutarli per costruire dei pozzi per l’acqua potabile con la collaborazione dei Lions di Dakar e LCIF”.

Il Lions Club Cervino è guidato da un organigramma di grande prestigio e credibilità:

Presidente: Paolo Contoz (nella foto); 1° Vice Presidente Grasso Roberto; 2° Vice Presidente Norat Maurizio, Segretario Rovarey Enrico; Tesoriere Campigotto Loris; Cerimoniere Pivato Walter; GMT Leonardi Andrea; CMC Crotta Sergio; Coordinatore LCIF Campigotto Loris Past president-LCIF Leonardi Andrea; GST Bertucco Roberto; Consiglieri Galzerano Giuseppe, Pession Augusto, Alliod Mauro, Savio Paolino; OTI Bressan Fabio.

“Il Lions Club Cervino – ricorda Paolo Contoz - fu fondato in data 11 maggio 1979. La cerimonia ufficiale della Charter ebbe luogo il successivo 11 giugno 1979 e assunse la presidenza della charter night il socio Italo Ferri. Venti i soci fondatori ispirati dal Lions Claudio Dolza, socio del club sponsor Torino Castello. Dei soci fondatori sono ancora attivi nel Club i soci: Gianfranco Castiglioni, Italo Ferri, Paolino Savio”.