Con 'Questo non è Amore' la polizia scende in piazza contro la violenza sulle donne

L'obiettivo è quello di favorire l'emersione del fenomeno, offrendo alle persone anche solo potenzialmente interessate informazioni e assistenza.

L’iniziativa della Polizia di Stato'“Questo non è amore' rientra nel solco delle iniziative di prevenzione e contrasto della violenza di genere e oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le

donne, sarà presentata ad Aosta dalle ore 9 alle ore 13 ad un gazebo informativo lungo i portici di piazza Chanoux.

Alle ore 11 nella sala ducale del Municipio si terrà la cerimonia di consegna di un sistema di videoregistrazione, realizzato appositamente per l’utilizzo in occasione di audizioni protette, che verrà donato alla Questura di Aosta dalle associazioni “Soroptimist Club VDA” e “Zonta Club Aosta Valley”, impegnate anche nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne.